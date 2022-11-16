Selami Şahin'in 'Alışmak Sevmekten Zor' şarkısının hikayesi ortaya çıktı! Meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış...
Selami Şahin'in 'Alışmak Sevmekten Zor' şarkısının hikayesi ortaya çıktı! Meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış... Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, geçtiğimiz günlerde 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Seslendirdiği şarkılarla gönüllerde taht kurmayı başaran usta sanatçı Selami Şahin'in, 1982 yılında yorumladığı 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının hikayesi ortaya çıktı. Şarkının hikayesini duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...
Selami Şahin'in 'Alışmak Sevmekten Zor' şarkısının hikayesi ortaya çıktı! Meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış...
Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve yapımcı Selami Şahin... Daha adını söyler söylemez tüm şarkılarının sesini duyuyoruz adeta kulağımızda.
Selami Şahin'in, 1982 yılında seslendirdiği sözü ve müziği kendisine ait olan 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının ortaya çıkış hikayesi herkesi şaşırtacak vinsten. Snov magazinin haberine göre Şahin, meğerse 7'den 70'e herkesin aşina olduğu 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı şarkıyı aşık olduğu bir kadın için yazmamış. İşte o hikaye...
"Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla, gönüllerde taht kurmayı başaran Selami Şahin'in, 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının hikayesi ortaya çıktı. Selami Şahin, 1980'li yılların başında o şarkıyı 3 ay boyunca aynı evi paylaştığı çok ünlü bir kadın için yazmış. O dönem birliktelik yaşadığı kadını aslında sevmeyen Şahin, bir gün gelir o dönem ki sevgilisinden ayrılır."
"Daha sonra Selami Şahin bir gece eve geç saatlerde gelir. Sabah uyandığında ise 3 aydır aynı evi paylaştığı kadının yanında olmadığını fark eder. Selami Şahin ayrıldığını bir anlığına unutur. Ve daha sonra mutfağa geçerek, 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı şarkıyı yazıyor. Anlayacağınız Selami Şahin, bu şarkısını sevdiği birisine değil sadece alıştığı bir kadın için yazmış.
Şahin'in 3 ay boyunca aynı evi paylaştığı ünlü kadının kim olduğu ise gizemini koruyor..."