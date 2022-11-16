Selami Şahin’in ’Alışmak Sevmekten Zor’ şarkısının hikayesi ortaya çıktı! Meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış...

"Daha sonra Selami Şahin bir gece eve geç saatlerde gelir. Sabah uyandığında ise 3 aydır aynı evi paylaştığı kadının yanında olmadığını fark eder. Selami Şahin ayrıldığını bir anlığına unutur. Ve daha sonra mutfağa geçerek, 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı şarkıyı yazıyor. Anlayacağınız Selami Şahin, bu şarkısını sevdiği birisine değil sadece alıştığı bir kadın için yazmış.

Şahin'in 3 ay boyunca aynı evi paylaştığı ünlü kadının kim olduğu ise gizemini koruyor..."