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Şebnem Dönmez’in eski eşi gören şaştı kaldı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...

Şebnem Dönmez’in eski eşi gören şaştı kaldı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...
10.06.2022 22:35 - Son Güncelleme: 10.06.2022 22:35

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Kuzey Güney, Medcezir gibi yapımlarda uzun süre rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, Uğur Aslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Afara programına konuk oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Dönmez'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Şebnem Dönmez evli mi?", "Şebnem Dönmez'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Dönmez'in kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...

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