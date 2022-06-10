Demet Özdemir tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili haliyle sosyal medyayı yaktı geçti

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil sezonunu açtı. Tatilde meslektaşı Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özdemir, ilk olarak Hazal Kaya ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise çizgili mayosuyla verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...