Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili haliyle sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili haliyle sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili haliyle sosyal medyayı yaktı geçti
10.06.2022 19:15 - Son Güncelleme: 10.06.2022 19:15

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:34
Murat Övüç, Türk milletini...
Magazin 01:13
Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2....
Magazin 00:09
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ev...
Magazin 00:34
Survivor Sude Burcu gecelikli...
Magazin 00:45
Yeşilçam oyuncusu Nazan...
Magazin 00:35
Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın...
Magazin 00:11
TikTok'taki son rezillik:...
Magazin 01:00
Tamamen duygusal
Magazin 05:47
Yaşar İpek'ten yıllar sonra...
Magazin 00:52
'Karışık bir aşk hikayesi'
Magazin 00:48
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...
Magazin 01:03
Ali Kırca son haliyle yıllar...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil sezonunu açtı. Tatilde meslektaşı Hazal Kaya ile bir araya gelen Özdemir, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özdemir, ilk olarak Hazal Kaya ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise çizgili mayosuyla verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA