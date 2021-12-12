Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel sahneden paylaştı! Dekolteli minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel sahneden paylaştı! Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar ise uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Attığı her adımla adından söz ettiren Selen Görgüzel, bu kez sahne kostümüyle adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile bir mekanda sahne alan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, o anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınladı. Görgüzel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken fit hali dikkat çekti. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...