Şarkıcı Doğuş hakkında flaş iddia! Seyid, Doğuş'un oğlu mu? ''DNA testi verdim...''

48 yaşındaki şarkıcı Doğuş 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturmuştu. Çift kısa bir süre sonra da ikiz bebeklerini kucaklamıştı.

Bir süredir eşiyle Azerbaycan'da yaşayan Doğuş şoke eden bir iddia ile gündeme geldi.

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye verdi.

Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek sonucun bir an önce çıkmasını istedi.

DNA sonucundan sonra Türkiye'den Azerbaycan'a gelen genç şimdi merakla gelecek sonucu bekliyor. Öte yandan gencin şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.

Doğuş bu durum karşısında büyük şok yaşarken, eşi Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ise DNA sonucunda eşi ile olan birlikteliğine devam edip etmeme kararını verecek.

2 kez evlilik yapan şarkıcı, ilk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı. İkinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaparken bu evlilikten iki oğlu bulunuyor.