Haberler Magazin Videoları Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran...

Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran...

Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran...
23.08.2021 15:16
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Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran 46 yaşında... Katıldığı bir televizyon programında ilk evliliğini 13 yaşında ve bir akrabasıyla görücü usulü gerçekleştirdiğini söyleyen Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes Ümran Erler'i merak etti. 1961 doğumlu Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki evlat sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı. İşte hayat hikayesi ile magazin gündemine bomba gibi düşen Safiye Soyman'ın kızı Ümran başta olmak üzere ünlülerin çocukları.


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