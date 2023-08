Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti!

Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Uzun zamandır Kanada'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Gelen acı haberin ardından Erkin Koray'ın kızı Damla Koray yağtığı paylaşımla yürekleri dağladı. İşte detaylar..

DAMLA KORAY'DAN BABASINA VEDA

''Babam...''babamız'' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın abrış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim ''senin çocuklar'' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak. Hakkını helal et. Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla. "

ERKİN KORAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan 82 yaşındaki Erkin Koray'ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray bu bilgileri vermişti: "Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullanmıştı.

DAMLA KORAY KİMDİR?

Erkin Koray, 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip kızı Damla'yı evde okuttu. Koca genç kız olan Damla, şimdi hayalindeki meslek için zorunlu olarak ilkokulu okuyor. Damla Koray'ın 40 yaşında olduğu biliniyor. Babasının eğitim sistemine karşı olması nedeniyle okula gitmeyen Damla Koray, tonmaister eğitimi almak isteyince karşısına diploma sorunu çıkmıştı.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.