Popçu Gülşen seksi kıyafeti ve kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı! 31.12.2019 09:29

İstanbul Kartal’da sahne alan ünlü popçu Gülşen, iddialı kıyafetiyle olay oldu. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, kusursuz fiziği ve derin bacak yırtmaçlı mini elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı.

Popçu Gülşen, önceki gün Jolly Joker İstMarina Kartal'da hayranlarını coşturdu. Şarkılarıyla mest eden ünlü sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de büyüledi. Süper mini elbisesiyle iddiasını konuşturan 43 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, genç kızlara taş çıkardı.

Gülşen, süper minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.