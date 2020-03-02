Pınar Altuğ'dan İdlib çağrısı: Çok şehidimiz var, hiç olmazsa... Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 02.03.2020 12:11

Pınar Altuğ, İdlib'deki şehitlerimiz için çağrıda bulundu.Hain saldırı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Sosyal medya hesaplarından bu acıya kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Oyuncu Pınar Altuğ da Instagram hesabından acısını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un Instagram'dan yaptığı o paylaşım...

Oyuncu Pınar Altuğ, İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine çağrıda bulundu.

PINAR ALTUĞ: HİÇ OLMAZSA SOSYAL MEDYADA 24 SAAT...

Pınar Altuğ, "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!... Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun...

Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem" sözlerini takipçileriyle paylaştı.