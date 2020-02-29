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Şeyma Subaşı tüm Türkiye şehitler için yastayken sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosunu paylaştı!

Şeyma Subaşı tüm Türkiye şehitler için yastayken sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosunu paylaştı!

29.02.2020 15:00

Türkiye 33 şehidine ağlarken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile olan öpüşme videosunu Instagram hesabından paylaştı olanlar oldu... Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 33 şehidimiz henüz toprağa verilmemişken, magazin ünlüsü Şeyma Subaşı Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu yayınladı. Şeyma Subaşı'nın bu 'duyarsız' davranışı sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Şeyma Subaşı'nın o videosu ve Demet Akalın'ın olay yaratan o sözleri.


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