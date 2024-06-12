SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 12:08

Pınar Altuğ denizde uçurtma sörfü yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı

Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, adeta sosyal medyayı salladı. Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Survivor Yunus Emre Özden eşine kavuştu!
12.06.2024Çarşamba
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! | 12 Haziran 2024
12.06.2024Çarşamba
İZLE I Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!
11.06.2024Salı
MURAT SOYDAN neden öldü?
11.06.2024Salı
Seda Sayan'ın evine cam takmaya gelen usta filtre kurbanı oldu! İşte o anlar
11.06.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! 01:35
Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!
12.06.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütüne Kuyu operasyonu 00:48
5 suç örgütüne "Kuyu" operasyonu
12.06.2024Çarşamba
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru: 90 roket ateşlendi 00:49
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
12.06.2024Çarşamba
İZLE I ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu! Kaç yıl hapis yatacak? 03:07
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu!
12.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA