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Paşhan Yılmazel’in son halini görenler şaştı kaldı! Yıllar teğet geçmiş…

Paşhan Yılmazel’in son halini görenler şaştı kaldı! Yıllar teğet geçmiş…
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Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini belirtirken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel'in son hali...


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