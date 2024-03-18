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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 17:19 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 17:19

Özkan'sız MFÖ konseri! Gözyaşları içinde andılar

MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Bir ara Mazhar Alanson ve Fuat Güner, duygularına hakim olamadı. Seyirciler Özkan Uğur'u ayakta alkışlarken, Alanson ve Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, "Merhaba" diyelim dedik hepinize" dedi. Özkan Uğur'un fotoğraflarını gören bütün konser alanı duygusal anlar yaşadı.

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