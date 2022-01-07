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Öpüştükleri iddia edilmişti! Serkay Tütüncü Burcu Özberk ile ilişkisini ayan beyan duyurdu: ''Burcu benim...''

Öpüştükleri iddia edilmişti! Serkay Tütüncü Burcu Özberk ile ilişkisini ayan beyan duyurdu: ''Burcu benim...''
07.01.2022 17:49

OTOMATİK OYNAT

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Öpüştükleri iddia edilmişti! Serkay Tütüncü Burcu Özberk ile ilişkisini ayan beyan duyurdu. Serkay Tütüncü Burcu Özberk arasındaki sürpriz yakınlaşma manşetlerde bir dizi aşkı daha gerçek oldu şeklinde yer almıştı. Ortaya atılan iddia hakkında Serkay Tütüncü'den açıklama geldi. İşte detaylar...

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Burcu Özberk'in eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. İddiaya göre Özberk eski rol arkadaşıyla bir doğum günü partisinde yakınlaşmıştı. İkilinin öpüştükleri de iddialar arasında bulunuyordu.

Bu iddialara dair ne Burcu Özberk ne de Serkay Tütüncü açıklama yapmıştı. Serkay Tütüncü günler sonra kendisine bu konuda soru gelince sessiz kalmadı.

Serkay Tütüncü öpüşme iddialarına "Güzel oldu bunu şu an sorduğun. Biz Burcu ile müthiş yakın arkadaşız. Ortak arkadaşımızın doğum gününde eğlendik, telefonla filan çekmeye çalıştılar ama öyle bir şey yok. Çok yakın ve her şeyimi paylaştığım bir arkadaşım" yanıtını verdi.

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