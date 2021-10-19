Son dakika gelişmesi... Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz'da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor. İlk olarak Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.