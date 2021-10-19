Haberler Magazin Videoları Okan Kurt kavga videosu izle! Demet Akalın'ın eski kocasının 'alıkonulduğu' iddiasında son dakika görüntüleri ortaya çıktı

Okan Kurt kavga videosu izle! Demet Akalın'ın eski kocasının 'alıkonulduğu' iddiasında son dakika görüntüleri ortaya çıktı

Okan Kurt kavga videosu izle! Demet Akalın'ın eski kocasının 'alıkonulduğu' iddiasında son dakika görüntüleri ortaya çıktı
19.10.2021 11:40
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Son dakika gelişmesi... Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz'da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor. İlk olarak Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.

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