Oğluyla ilgili sözlerine tepki yağan Nazlı Hamarat’tan açıklama: “İzledikten sonra umarım bana karşı olan ön yargınız yok olur”

İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran Nazlı Hamarat, yarışmanın ardından özel hayatıyla birçok kez magazin gündeminde yer almıştı. Hamarat, özellikle oğluna içki içirdiği görüntülerle büyük tepki toplamış ve günlerce konuşulmuştu. Hamarat şimdi ise son paylaşımıyla gündeme geldi. Oğlunu uyandırdığı anları paylaşan Hamarat'ın çocuğuna 'sidikli' diye seslenmesi ve uyandırış şekli birçok kişinin tepkisini çekti. Nazlı Hamarat, tepkilerin ardından sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak açıklamada bulundu. Hamarat, söz konusu açıklamasını da “İzledikten sonra umarım bana karşı olan ön yargınız yok olur” notuyla yayınladı.