Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı video! İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısının sözleri ile dikkat çekti...

02.06.2020 18:20

Minneapolis kentinde bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya, ünlüler de kayıtsız kalmadı. ABD'de iki restoranı bulunan Nusret Gökçe, siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Videoda İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' parçasını kulanan Nusret Gökçe'nin paylaşımı ve İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısının sözleri dikkat çekti.

Nusret Gökçe geçtiğimiz günlerde yaptığı yardımlarla dikkat çekmişti. Ünlü et ustası Gökçe, bu kez de ırkçılık karşıtı videosu ile adından söz ettirdi. ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyla medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in "Saygımız vardır" parçasını kullandı.

'Saygımız Vardır' şarkısının sözleri şöyle:

"Bir karınca yuvasını kaybetse o gece yatamam kaygımız vardır. Bir yaprak dalından sararıp düşse ezilir yüreğim duygumuz vardır. Ha kutuplarda bir eskimo genci, ha Afrika'da garip bir zenci fark etmez ne dili ne rengi. Madem ki insandır saygımız vardır. İnsanı insandan ayırmam ki...Bu bizden diyerek kayıramam ki...Sanmayın sesimi duyuramam ki İnsanız insana saygımız vardır."

Kısa zamanda büyük servet kazanan ve birçok sanatçıdan daha popüler olan, adını bir dünya markası haline getiren Nusret'in patronu Nusret Gökçe, kazandıklarını paylaşmaya devam ediyor.

8,5 MİLYON LİRA!

Kadınlar Günü'nde yaptığı etkinlikle 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırlayan Nusret Gökçe'ye, o günün maliyeti 8.5 milyon lira olmuştu.

25 BİN KİŞİYE YARDIM

'Bundan sonra olan, olmayana verecek' mottosuyla yardımlarına devam eden Gökçe, son olarak Ramazan ayı vesilesiyle önceden belirlenen 25 bin ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı.

CEP TELEFONU NUMARASINI VERMİŞTİ

Sosyal medyadan cep numarasını yayınlayan Nusret, istenen ihtiyaçları not ettikten sonra 25 bin kişinin hediyelerini temin ederek onlara ulaştırdı.

KARDASHIAN'A CEVAP

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda evine lahmacun sipariş etmiş ve lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtmıştı. Demet Akalın ve Ebru Polat başta olmak üzere birçok ünlü, Kardashian'ın paylaşımına cevap vermişti.

Sosyete etçisi Nusret Gökçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü yıldıza tepki göstermişti. Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları yayınlayan Nusret, Kardashian'ı etiketleyerek göndermede bulunmuştu.