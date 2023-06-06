Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu, bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının kardeşi Perihan Damcıoğlu, "Kan değerleri bir anda düştü. Kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz" dedi.

Tiyatrocu Metin Zakoğlu da acı haberin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zakoğlu, şu ifadleeri kullandı: "Ah canım ah bir tanem ah eşsiz NURHAN DAMCIOĞLU, sanki hissetmişim de üç gün önce seninle yaptığım telefon konuşmamı yayınlamışım Instagram'da.Sen benim ilk gençliğim benim elimden tutan ilk ustam , acım çok ağır, çok üzgünüm... seni kaybettiğimize inanamıyorum, daha yapacak çok şeyimiz var demiştin bana, yapacaktık da. O enerji nasıl bırakıp gitti bizi. Allah'ım huzur içinde uyutsun seni"

Zakoğlu, daha sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "Hayatıma kattıklarının her saniyesine minnettarım... 19 yaşında tanıdım seni, tuttun elimden sahnelere attın. Ve o elimi ölene kadar hiç bırakmadın. Senin kitabını yazacaktık daha, kantocunun düeti koyacaktık ismini... Çok ani oldu ve çok şaşırttı bu hepimizi, çünkü sen yaşarken ölümsüzler kervanında yerini çoktan almıştın .. Seni hiç unutmayacağım gözümün nuru... Kraliçem

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı.

Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu.

Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi.

Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.