Nesrin Cavadzade gece yarısı kumsaldan paylaştı! O halleri sosyal medyayı yıktı geçti

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, evlilik teklifi aldığı meslektaşı Gökhan Alkan ile ayrıldıktan sonra eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Ancak ünlü oyuncu, jet hızıyla iddiaları yalanlamıştı. Attığı her adımla dikkat çeken Cavadzade, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gece yarısı ateş karşısında süper minisiyle video paylaşan Nesrin’in o hallerine yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım…