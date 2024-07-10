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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 12:36

Neslihan Atagül peş peşe paylaştı! İşte eşi Kadir Doğulu ile özel anları

'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerde yer alan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile evlilik yıldönümlerine özel paylaşımda bulundu. Atagül, eşiyle bugüne kadar hiç yayınlamadığı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" notunu ekleyen ünlü oyuncu, eşiyle yatak odasında verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

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