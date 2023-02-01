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Nagihan Karadere’den Acun Ilıcalı açıklaması!

Nagihan Karadere’den Acun Ilıcalı açıklaması!
01.02.2023 12:53 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:54

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Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Sonrasında Ilıcalı'dan özür dileyen Nagihan Karadere yine bazı açıklamalarda bulundu.

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