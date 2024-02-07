SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 10:35 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 10:40

Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'yı sinirden zıplattı: Rahat durulamıyor mu bu programda?

Survivor 2024 All-Star kavgalarıyla, olayları ve husumetleriyle gündemden düşmüyor... Önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların bir kez daha Survivor parkurlarında ter döktüğü All-Star açılışı Poyraz-Turabi kavgasıyla yapmıştı. Başladığı gibi kavgayla devam eden programda son olarak Nagihan'ın, Sahra'ya şiddet uyguladığı ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Karadere şimdi de Aleyna Kalaycıoğlu ile ettiği kavgayla gündemde. Öyle ki bu kavga Acun Ilıcalı'yı bile sinirden zıplattı. İşte o anlar...

SIRADAKİ VİDEO
Bülent Şakrak’tan evlilik sözleri: Bakın arkadaşlar ben böyle şeyler düşünmüyorum
07.02.2024Çarşamba
Survivor Mustafa Kemal’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı!
07.02.2024Çarşamba
Kıvanç Tatlıtuğ yeni dövmesini paylaştı
06.02.2024Salı
Kubilay Aka fena patladı! Senaryoyu böyle ifşa etti
06.02.2024Salı
Acun Ilıcalı çileden çıktı! Masalar sandalyeler havada uçuştu!
06.02.2024Salı
Bunlar da Var
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3’ü polis, 5 yaralı! 01:05
Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü 00:14
Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!
06.02.2024Salı
DHKP-C Çağlayan Adliyesi’ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada! 00:43
DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu 03:18
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!
06.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA