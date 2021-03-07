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Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve sessizliğini bozdu. Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile sevgili oldukları yönünde ortaya atılan iddianın ardından ilk kez açıklamada bulunan Murat Balcı, 'Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama git gide daha da can sıkan bir mevzuya dönüştü' diyerek magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına yanıt verdi. Aralarında 15 yaş fark olan ikilinin aşk iddiasının gün yüzüne çıkması son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da yer alan fotoğraf oldu.

07.03.2021 14:17 - Son Güncelleme: 07.03.2021 15:11
Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile Murat Balcı aşk mı yaşıyor? Konuyla ilgili ilk açıklama 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'ndan gelmişti. Sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Esra Dermancıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarına bakın nasıl yanıt verdi.

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Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı. Dermancıoğlu'nun meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Konuyla ilgili sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Instagram'dan yazılı bir açıklama yaptı. Balcı, "İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zaman da dehşete kapılarak izliyorum. Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama gitgide daha büyüyen ve benim içim manasızca can sıkan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacı hissettim. Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor. Ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum; Yalan haber yapmak mı, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara, insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı, yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olamayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı... Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var; Hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.

Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

"KİM KİMİN TARZI OLMAK İSTEDİ?"
Ünlü oyuncu Dermancıoğlu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı video ile dile getirmişti. "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı. Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi'. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil! Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık!"

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