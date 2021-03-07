Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Instagram'dan yazılı bir açıklama yaptı. Balcı, "İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zaman da dehşete kapılarak izliyorum. Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama gitgide daha büyüyen ve benim içim manasızca can sıkan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacı hissettim. Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor. Ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum; Yalan haber yapmak mı, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara, insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı, yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olamayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı... Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var; Hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.