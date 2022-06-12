Haberler Magazin Videoları Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı!

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı!

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı!
12.06.2022 23:31 - Son Güncelleme: 12.06.2022 23:31

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Ece Erken balkondan peş peşe...
Magazin 00:15
Burcu Özberk şezlongdan...
Magazin 00:13
Eski Beşiktaşlı futbolcunun...
Magazin 00:17
Demet Özdemir tatilden peş...
Magazin 00:34
Murat Övüç, Türk milletini...
Magazin 01:13
Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2....
Magazin 00:09
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ev...
Magazin 05:50
Olaylı geceyi Yılmaz anlattı!...
Magazin 01:32
Salma Hayek yelkenliyi ateşe...
Magazin 00:34
Survivor Sude Burcu gecelikli...
Magazin 00:25
Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ...
Magazin 00:45
Yeşilçam oyuncusu Nazan...

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı! 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan ailesi ile birlikte vakit geçirdiği özel anlarından bir kare paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Şevki Sözen'in ailesi ile fotoğrafını görenler, "Kovboy filmlerinden fırlamış gibiler" , "Allah mutluluğunuzu daim etsin" şeklinde yorumlarda bulundu. 1963 yılında Afganistan Kabil'de doğdu. Şevki Sözen... Baba tarafı Makedon olan Sözen, ilkokulunu Ataköy İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız lisesini bitirdi, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sürdürdü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA