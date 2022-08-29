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Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi

Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi
29.08.2022 13:18 - Son Güncelleme: 29.08.2022 13:18

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Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi. Atv ekranlarında 15. sezon yayın hayatına giriş yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar bugün yine çok konuşuldu. Yayın sonunda Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" sözleri hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti. Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" derken Müge Anlı'da canlı yayında eşine yanıt verdi.

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