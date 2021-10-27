Mine Tugay daracık taytıyla spor yaptığı paylaştı! Hayranlarından yorum ve beğeni yağdı…

Mine Tugay daracık taytıyla spor yaptığı paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, bu kez spor yaptığı anlara ait bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken mine Tugay'ın fit hali ve esnek vücudu dikkat çekti. Tugay için "Kim der 43 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...