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Hande Erçel arabadan paylaştı! Bacaklarını kaldırıp poz verdi…

Hande Erçel arabadan paylaştı! Bacaklarını kaldırıp poz verdi…
27.10.2021 19:28
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Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah ceketi ve mini şortuyla objektif karşısına geçen Erçel, araç içinde verdiği pozları 25 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımda bulunan Erçel'in bacaklarını koltuğun üzerine çekerek verdiği poz ise çok konuşuldu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Kerem Bürsin fena kıskanacak", "Hande'ye Kerem aşkı yaramış" yorumlarında bulundu. Sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Bürsin'in bu pozlara ne yorum yapacağı da merak konusu oldu. İşte o paylaşım...

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