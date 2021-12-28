Haberler Magazin Videoları Merve Boluğur'dan olay yaratan paylaşım! Yeni tarzını görenler şaşırdı! Kim o? Deniz Akkaya mı, Yıldız Tilbe mi?

Merve Boluğur'dan olay yaratan paylaşım! Yeni tarzını görenler şaşırdı! Kim o? Deniz Akkaya mı, Yıldız Tilbe mi?

Merve Boluğur'dan olay yaratan paylaşım! Yeni tarzını görenler şaşırdı! Kim o? Deniz Akkaya mı, Yıldız Tilbe mi?
28.12.2021 11:37 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:38

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Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, oldukça ağır bir makyajla objektif karşısına geçti ve verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun makyajlı değişimini gören şaşkınlığını gizleyemezken Boluğur bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Deniz Akkaya ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

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