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Haberler Magazin Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, oldukça ağır bir makyajla objektif karşısına geçti ve verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun makyajlı değişimini gören şaşkınlığını gizleyemezken Boluğur bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Deniz Akkaya ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

28.12.2021 01:09 - Son Güncelleme: 28.12.2021 01:09
Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

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Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, oldukça ağır bir makyajla objektif karşısına geçti ve verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Birçok fan ve magazin sayfası da Boluğur'un pozunu kendi sayfasına taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı

Ünlü oyuncunun makyajlı değişimini gören şaşkınlığını gizleyemezken Boluğur bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Deniz Akkaya ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

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