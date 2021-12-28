Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı kimi Deniz Akkaya kimi Yıldız Tilbe sandı
Merve Boluğur yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, oldukça ağır bir makyajla objektif karşısına geçti ve verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun makyajlı değişimini gören şaşkınlığını gizleyemezken Boluğur bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Deniz Akkaya ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
28.12.2021 01:09
- Son Güncelleme: 28.12.2021 01:09
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncunun makyajlı değişimini gören şaşkınlığını gizleyemezken Boluğur bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Deniz Akkaya ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi.