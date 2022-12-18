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Mert Ramazan Demir'den Kubilay Aka açıklaması!

Mert Ramazan Demir'den Kubilay Aka açıklaması!
18.12.2022 23:23 - Son Güncelleme: 18.12.2022 23:25

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Yalı Çapkını ekibi ile bir etkinliğe katılan Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu için Kubilay Aka ile kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka'nın ikilinin samimiyetinden rahatsız olduğu ve bu nedenle kavga çıktığı iddia edilmişti. Bir başka iddiaya göre ise; Demir, alkolün etkisiyle partneri Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf etti ve bu durum Aka'yı kızdırdı. Her iki iddia da sosyal medyada büyük ses getirirken Mert Ramazan Demir, konu hakkında ilk kez konuşarak işin aslını anlattı. "Evet öyle bir şey oldu" deyip olayı doğrulayan Demir, olaylı gece hakkında bakın neler söyledi...

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