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Meltem Cumbul'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Copy-paste entelliği canlı yayında elinde patladı

Meltem Cumbul'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Copy-paste entelliği canlı yayında elinde patladı
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Oyuncu Meltem Cumbul, Halk TV’de moderatörlük yapmaya başladı. Ancak Sıra Bizde siyaset programı olduğu için, Meltem Cumbul bilgisizliğiyle resmen sırıtıyor. Copy-paste yaparak kendisini entel göstermeye çalışan Cumbul'un maskesi, geçtiğimiz günlerde programı sırasında düştü. Meltem Cumbul, “Adalet mülkün temelidir ilkesi, neden adalet devletin temelidir biçimiyle değişti?” diye sordu. Partneri Nesrin Nas araya girerek oyuncuya “Mülk, zaten devlet demektir” yanıtını verdi. Mülk sözcüğünün anlamını bilmeyen Cumbul, “Mülk devlet demek mi?” diyerek tekrar etti.


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