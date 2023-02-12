Mehmet Yalçınkaya yine gönülleri fethetti bu kez kazanlar barınaktaki can dostlar için kaynadı! Yürek sızlatan anlara sosyal medyada, "Bu çocukları da unutmadınız, Allah razı olsun" , "Sert bakışlı koca yürekli şef" , "Güzel yürekli insanlarsınız Allah razı olsun" yorumları yağdı. 24.017 kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için kolları sıvadı. Depremzedeler için yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya ve ekibi bu kez de barınaktaki can dostlar için yemek yaptı.