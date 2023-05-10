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Mehmet Altıntuğ Arzum Onan’ı aldattı mı? Ünlü yorumcudan bomba iddia: ‘’Teknede, bir iş kadınıyla…’’

Mehmet Altıntuğ Arzum Onan’ı aldattı mı? Ünlü yorumcudan bomba iddia: ‘’Teknede, bir iş kadınıyla…’’
10.05.2023 10:10 - Son Güncelleme: 10.05.2023 10:11

OTOMATİK OYNAT

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Çapkınlık turu!

1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdüklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu ünlü çift. Ayrılık kararını bile güzel sözlerle duyuran çift neden boşanıyor merak edilirken Mehmet Aslantuğ'un psikolojisinin bozulduğu ve ekonomik kriz yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. O iddialara bugün yenisi eklendi hem de ağızları açık bırakan cinsten. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ı aldattı mı? İşte detaylar...

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