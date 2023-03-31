Mehmet Ali Erbil’den Selami Şahin sözleri: ‘’Kendisi Etiler muhtarıdır’’

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratırken Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Konuyla ilgil peş peşe mağdur kadınlardan itiraflar gelirken Selami Şahin hakkında Kart Horoz yorumları yapılmaya başladı. Yakın dostu Mehmet Ali Erbil ünlü sanatçıya, "Şaka yapmıştır ya… Çok güzel ve şakacı bir insandır kendisi. Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum." sözleriyle sahip çıktı.