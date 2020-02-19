MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş... 19.02.2020 17:03

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, konuk olduğu 2. Sayfa'da bu zamana kadar yediği en ilginç yemeği söyledi. Sempatik tavırları ve mutlu ailesi ile kariyerinin dışında da merak edilen Danilo Zanna ilginç itirafı ile herkesi şoke etti. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. İşte MasterChef'te ününe ün katan ünlü şef Danilo Zanna'nın izleyenleri şaşırtan açıklaması...

İtalyan şef Danilo Zanna, bugün katıldığı canlı yayında dünyada yediği en ilginç yemeğin maymun beyni olduğunu söyledi. Danilo'nun "Maymunun bir parçasını yedim" demesi sunucuları şaşkına çevirdi.

"MAYMUN BEYNİ YEDİM"

Bozuk Türkçesi ve sempatik tavırlarıyla kendini kısa sürede sevdiren İtalyan şef Danilo Zanna, 2. Sayfa programına konuk oldu. Eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çeken şef, "Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?" sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi. Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim toprak her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok" cevabını verdi.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

DANİLO ZANNA'NIN EŞİ VE ÇOCUĞU...

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.