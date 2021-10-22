Haberler Magazin Videoları Masterchef Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşini yine Masterchef'ten o isim için bırakmıştı! İşte Somef Şef'in gizemli sevgilisi Pınar...

Masterchef Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşini yine Masterchef'ten o isim için bırakmıştı! İşte Somef Şef'in gizemli sevgilisi Pınar...

Masterchef Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşini yine Masterchef'ten o isim için bırakmıştı! İşte Somef Şef'in gizemli sevgilisi Pınar...
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Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...

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