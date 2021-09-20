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Masterchef Hamza Mercimek, işkenceci Murat Özdemir'in menajeri çıktı! İkiliden olay görüntü

Masterchef Hamza Mercimek, işkenceci Murat Özdemir'in menajeri çıktı! İkiliden olay görüntü
20.09.2021 11:49
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Masterchef Hamza Mercimek, işkenceci Murat Özdemir'in menajeri çıktı! İkiliden olay görüntü! Türkiye'nin en iyi şefi olmak için rekabet eden aşçıların yer aldığı Masterchef, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek. Elemelerden bu yana sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Hamza Mercimek, geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki genç bir kadınla yaşadıklarıyla gündem olmuştu. Masterchef'in olay yarışmacısı bu kez bambaşka bir skandalla gündemde. Masterchef'in ilk sezonuna katılan, sonrasında sosyal medyada papağana işkence ederek öldürmesiyle olay olan Murat Özdemir ve Hamza Mercimek arasındaki bu gerçek gören duyan herkesi şoke etti. Ortaya öyle bir video çıktı ki akıllara hem 'torpil mi var?' sorusu geldi hem de 'Hamza'nın böyle bir caniyle ne işi var?' sorusu. İşte olay olan o görüntüler...


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