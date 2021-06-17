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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı
17.06.2021 11:03
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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde 23. yaş gününü kutlayan oyuncu, Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu paylaştı. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…


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