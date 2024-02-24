SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:19 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:19

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay gizemli beyefendiyle görüntülenince fena panikledi!

Önceki gün Etiler'de yanında bir beyefendiyle görüntülenen Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay, aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Gazetecileri görünce panikleyen Ece Binay, daha sonra hızlıca gaza yüklendi ve sevgilisiyle Etiler'deki başka bir mekana girdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay, önceki gece Etiler'de görüntülendi.

Yanında bir beyefendiyle görüntülenen Binay, aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Gazetecileri görünce panikleyen Ece Binay, daha sonra hızlıca gaza yüklendi ve sevgilisiyle Etiler'deki başka bir mekana girdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye devam etti.

RAP RAP KAÇTILAR
Nilsu Berfin Aktaş, önceki gece Etiler'deki bir mekandan rapçi sevgilisi Blok 3 lakaplı Hakan Aydın ile birlikte çıktı. Aşıklar ilk kez birlikte görüntülendi. Mekandan yanlarında da bir arkadaşları ile ayrılan çift, aşk soruları hakkında konuşmak istemezken, birlikteliklerinin birinci ayını doldurduğu öğrenildi.

TATİL BİTTİ...
Doğu Afrika tatilinden dönen oyuncu Sinem Kobal, ayağının tozuyla önceki akşam Mecidiyeköy'de bir etkinliğe katıldı. Mekanda yaklaşık 2 saat kalan güzel oyuncu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularına cevap vermeden oradan ayrıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Aybüke Pusat siyah bikinisiyle paylaşmaya doyamadı! “Burası 28 derece!” deyip ortalığı kasıp kavurdu
24.02.2024Cumartesi
Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan AŞK paylaşımları! Özel görüntülere Deniz Seki kayıtsız kalamadı: Bu güzel çift evlenmezse...
24.02.2024Cumartesi
''Ateşe Düştüm'' Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk iddialarını yalanlamadı! "Bence onun yeri değil burası..."
24.02.2024Cumartesi
70 Bin TL'lik kombin | ''Hem kazanıyor hem harcıyor'' haberlerine Demet Özdemir'den açıklama: ''Har vurup...
24.02.2024Cumartesi
Çağla Şıkel'den yeni sürpriz! "Nazardan korkuyorum"
24.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! 17:24
▶️ Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!"
24.02.2024Cumartesi
Kağıthane Şirintepe’de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı 01:58
Kağıthane Şirintepe'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
24.02.2024Cumartesi
Bursa’da nokta operasyon! Elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay, Muhammet Tayyar Türkeş’in yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi 01:36
Bursa'da nokta operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
24.02.2024Cumartesi
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı: 44. bölüme Kaldırımlar şiiri damga vurdu 03:31
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı!
24.02.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA