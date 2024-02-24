Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay gizemli beyefendiyle görüntülenince fena panikledi!

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay, önceki gece Etiler'de görüntülendi.

Yanında bir beyefendiyle görüntülenen Binay, aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Gazetecileri görünce panikleyen Ece Binay, daha sonra hızlıca gaza yüklendi ve sevgilisiyle Etiler'deki başka bir mekana girdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye devam etti.

RAP RAP KAÇTILAR

Nilsu Berfin Aktaş, önceki gece Etiler'deki bir mekandan rapçi sevgilisi Blok 3 lakaplı Hakan Aydın ile birlikte çıktı. Aşıklar ilk kez birlikte görüntülendi. Mekandan yanlarında da bir arkadaşları ile ayrılan çift, aşk soruları hakkında konuşmak istemezken, birlikteliklerinin birinci ayını doldurduğu öğrenildi.

TATİL BİTTİ...

Doğu Afrika tatilinden dönen oyuncu Sinem Kobal, ayağının tozuyla önceki akşam Mecidiyeköy'de bir etkinliğe katıldı. Mekanda yaklaşık 2 saat kalan güzel oyuncu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularına cevap vermeden oradan ayrıldı.