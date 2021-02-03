Haberler Video Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı
03.02.2021 17:08
Ana Sayfa 02:26
İstanbul'da yol çöktü! 14 ton...
Ana Sayfa 00:23
Özge Yağız'ın güzelliğine...
Ana Sayfa 00:50
Defne Joy Foster'ın oğlu Can...
Ana Sayfa 00:23
Emniyet Genel Müdürlüğünden...
Ana Sayfa 04:54
Burun estetiği sonrası...
Ana Sayfa 01:28
Luiz Gustavo Galatasaray...
Ana Sayfa 00:54
Demet Özdemir'in annesi Ayşen...
Ana Sayfa 00:40
Kuruluş Osman'ın Bamsı...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 82....
Ana Sayfa 01:23
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü...
Ana Sayfa 00:25
Mahmut Tuncer apar topar...
Ana Sayfa 00:44
Demet Özdemir kardeşleri...

Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi.


Magazin Videoları