Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi.
Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı
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