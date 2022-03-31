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"Konuşma çöp...'' Hakan Ural'dan canlı yayında Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'e sert tepki

"Konuşma çöp...'' Hakan Ural'dan canlı yayında Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'e sert tepki
31.03.2022 16:08 - Son Güncelleme: 31.03.2022 16:13

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Hakan Ural'dan, Beren Saat'e sert çıkış geldi. Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'ne eşi Kenan Doğulu ile katılan ve bir de konuşma yapan Beren Saat, "Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı." dedi. Beren Saat'in açıklamalarının ardından Hakan Ural canlı yayında tepkisini, "Bu toplara girme ağır gelir altında kalırsın. Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı? Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun?" sözleri ile dile getirdi.

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