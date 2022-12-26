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Kısmetse Olur Aybüke'nin meğer dışarıda sevgilisi varmış! Aybüke Çangal tek tek açıkladı

Kısmetse Olur Aybüke'nin meğer dışarıda sevgilisi varmış! Aybüke Çangal tek tek açıkladı
26.12.2022 16:25

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5 yıl aradan sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medya çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu geçtiğimiz günlerde. Çangal bu kez bambaşka iddialarla gündemde. O da, programın kurgu olduğu ve Aybüke'nin dışarıda başka bir sevgilisi olduğu. İşte detaylar...

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Kısmetse Olur Aybüke'nin meğer dışarıda sevgilisi varmış: "Program kurgu Aybüke'nin sevgilisi var ama Tolga değil" Aybüke Çangal tek tek açıkladı

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