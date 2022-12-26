Kısmetse Olur Aybüke'nin meğer dışarıda sevgilisi varmış: "Program kurgu Aybüke'nin sevgilisi var ama Tolga değil" Aybüke Çangal tek tek açıkladı
5 yıl aradan sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medya çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu geçtiğimiz günlerde. Çangal bu kez bambaşka iddialarla gündemde. O da, programın kurgu olduğu ve Aybüke'nin dışarıda başka bir sevgilisi olduğu. İşte detaylar...
26.12.2022 10:08 - Son Güncelleme: 26.12.2022 10:08
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları da dikkat çekiyor.
Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.