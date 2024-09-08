Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024, 23:11 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024, 23:16

Ünlü sanatçı Ali Tufan Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek üzere yola çıktı. Kıraç, Edirne'ye şahsi aracıyla geldi ancak konser alanını bulamayınca yerel halktan yardım almak zorunda kaldı. İlginç olay, Kıraç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı.

Kıraç, bir vatandaşa yaklaşıp, "Selamünaleyküm, abi burada Kıraç'ın konseri varmış, ne tarafta?" diyerek yol sordu. Vatandaş ise durumu fark etmeden, "Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası" cevabını verdi. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Kıraç'ın yaşadığı bu sıcak ve eğlenceli anlar, hem gülümsetti hem de izleyenleri şaşırttı.