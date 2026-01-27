SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıKerimcan Durmaz için hapis istemi!Kerimcan Durmaz için hapis istemi!Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 15:37 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "şans oyunlarına teşvik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN