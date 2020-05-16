Kerem Tunçeri'nin pes etmeye niyeti yok! Aslı Enver'e çiçek gönderdi...

Çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Aslı Enver’in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri’nin pes etmeye niyeti yok… Eski basketbolcu, dün 36 yaşına basan Enver’e çiçek gönderdi. Ancak güzel oyuncu, bu jesti iade etti.
Güzel oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi, başlamadan bitmişti. Dün 36 yaşına basan Enver, bir süredir görüştüğü eski basketbolcunun çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Tunçeri'yle tüm bağını kopardı. Hatta iddialara göre Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.
ÇAPKINLIĞI GÖZÜNÜ KORKUTTU
Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi…
Evliliği yasak aşkı yüzünden biten Tunçeri, çapkınlıklarıyla sık sık gündemde.
36 yaşına basan Enver'e sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.