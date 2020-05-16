Kerem Tunçeri'nin pes etmeye niyeti yok! Aslı Enver'e çiçek gönderdi...

16.05.2020 16:25

Çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Aslı Enver’in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri’nin pes etmeye niyeti yok… Eski basketbolcu, dün 36 yaşına basan Enver’e çiçek gönderdi. Ancak güzel oyuncu, bu jesti iade etti.





Evliliği yasak aşkı yüzünden biten Tunçeri, çapkınlıklarıyla sık sık gündemde.





36 yaşına basan Enver'e sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.