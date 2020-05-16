Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın bu kareleri şok etti!

16.05.2020 23:49

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana reytingleri alt üst etti. Engin Altan Düzyatan'dan aldığı tahtı üst basamaklara çıkaran Burak Özçivit oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizinin fanatiklerinin ise kafasında bir soru işareti var? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Engin Altan Düzyatan bu soruyla gündemde kalınca hakkına araştırma yapanlar bu fotoğraflarla karşılaştı. Hem karısı Neslişah Alkoçlar hem de Engin Altan Düzyatan'ın yıllar içerisindeki değişimleri herkesi şaşırttı. İşte Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçların yıllar içerisindeki değişimi...