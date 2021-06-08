Kansere yakalanan Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy’dan açıklama

Lenfoma kanserine Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Aksoy, "Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?" sorusuna "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum. Adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?, Tedavi ne kadar sürecek?, Kendini nasıl hissediyorsun?, Ümitsizliğe kapıldın mı?'" sorularını da yanıtlayan Boğaç Aksoy şunları söyledi: "Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım, ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah. Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kilo alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim. Dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor. Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile… Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var… O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."