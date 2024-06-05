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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, 18:18

İZLE I Fahriye Evcen'den sessiz sedasız doğum günü partisi! "Nice senelere aşkım"

Kariyerinde birçok yapımda adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen, 4 Haziran'da 38 yaşına girdi. Çalıkuşu dizisinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, yaş aldıkça adeta güzelleşiyor. Karan ve Kerem adında iki erkek evlat dünyaya getiren Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. 4 Haziran'da 38 yaşına giren Fahriye Evcen'in doğum gününü sessiz sedasız kutlarken pastası da bir hayli çok beğenildi. Burak Özçivit o anların altına yazdığı "Nice senelere aşkım" notuyla dikkat çekti.

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