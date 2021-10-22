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İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim el ele aşk fotoğrafındaki başkası çıktı! 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrıldı mı?

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim el ele aşk fotoğrafındaki başkası çıktı! 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrıldı mı?
22.10.2021 11:00
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Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses önceki gün sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşmıştı. Herkes bu fotoğraftaki kişinin 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses'in, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ayrıca Karakaya da İbrahim Tatlıses'le olan fotoğraflarını Instagram'dan sildi. Peki İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim?

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